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Хабаровчанин осуждён за торговлю несуществующей красной икрой

Доказаны два факта и две попытки продажи.

В Хабаровске за торговлю несуществующей красной икрой осужден горожанин — доказаны два факта и две попытки продажи деликатеса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Прошлым летом осужденный попросил у знакомого, который раньше продавал икру, телефоны его покупателей. Получив список, он обзвонил клиентов приятеля и предложил купить продукт за 2,5 тысячи рублей за 1 кг — дешевле рыночной цены. С тех, кто согласился, взял предоплату — деньги перевели на его банковскую карту.

Один из потерпевших решил купить партию и перевел 125 тысяч рублей, второй купил 2 кг икры за 5 тысяч рублей. Еще двое согласились на покупку суммой 10 тысяч рублей каждый, но потом заподозрили обман и отказались. После перевода денег мошенник блокировал номера потерпевших.

Когда полицейские его задержали, выяснилось, что он не имеет отношения к торговле икрой, а деньги просто крал и тратил на свои нужды. Официальной работы он не имел. В преступлениях задержанный признался.

— Суд признал подсудимого виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Также он должен выплатить потерпевшим 122 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, в Солнечном районе за мошенничество и незаконную рубку леса судят 45-летнего бывшего сотрудника ГИБДД.