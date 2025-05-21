Хабаровчанин осуждён за торговлю несуществующей красной икрой

Один из потерпевших решил купить партию и перевел 125 тысяч рублей, второй купил 2 кг икры за 5 тысяч рублей. Еще двое согласились на покупку суммой 10 тысяч рублей каждый, но потом заподозрили обман и отказались. После перевода денег мошенник блокировал номера потерпевших.