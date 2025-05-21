SHOT: в небе над Рязанью прогремело 5 громких хлопков

В Рязани вечером были слышны громкие звуки, похожие на взрывы, которые, по предварительной информации, могли быть связаны с отражением атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на рассказы очевидцев, которые зафиксировали около пяти хлопков.
Сообщается, что звуки раздавались в разных районах города, что может свидетельствовать о работе систем противовоздушной обороны. По данным источника, предположительно, ПВО срабатывала в ответ на возможную атаку украинских дронов.
На данный момент официальных заявлений о происшествии, а также информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Власти пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее дежурные средства противовоздушной обороны России ночью ликвидировали восемь украинских беспилотников над Брянской областью.