SHOT: в небе над Рязанью прогремело 5 громких хлопков

В Рязани вечером были слышны громкие звуки, похожие на взрывы, которые, по предварительной информации, могли быть связаны с отражением атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на рассказы очевидцев, которые зафиксировали около пяти хлопков.