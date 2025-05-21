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Росавиация: Аэропорты Ярославля и Костромы временно закрыты для полетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Ярославля (Туношна) и Костромы (Сокеркино) для обеспечения безопасности гражданских полетов. Об этом в среду, 21 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Ярославля (Туношна) и Костромы (Сокеркино) для обеспечения безопасности гражданских полетов. Об этом в среду, 21 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA), — говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

Вечером 20 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также ввели в аэропорту Калуга (Грабцево).