Росавиация: Аэропорты Ярославля и Костромы временно закрыты для полетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Ярославля (Туношна) и Костромы (Сокеркино) для обеспечения безопасности гражданских полетов. Об этом в среду, 21 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA), — говорится в сообщении.
В настоящее время аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.
Вечером 20 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также ввели в аэропорту Калуга (Грабцево).