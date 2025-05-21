Росавиация: Аэропорты Ярославля и Костромы временно закрыты для полетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Ярославля (Туношна) и Костромы (Сокеркино) для обеспечения безопасности гражданских полетов. Об этом в среду, 21 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.