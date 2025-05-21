NYT: Трамп сказал Зеленскому, что Россия и Украина сами должны примириться

«Трамп сказал Зеленскому и другим европейским лидерам после своего звонка Путину, что Россия и Украина должны будут найти решение конфликта самостоятельно», — говорится в статье газеты The New York Times. Материал был опубликован под названием «Новая позиция Трампа по ситуации на Украине: не моя проблема».