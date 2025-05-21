NYT: Трамп сказал Зеленскому, что Россия и Украина сами должны примириться

Трамп подчеркнул, кто Москва и Киев должны разобраться самостоятельно.
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителям европейских государств, что Москва и Киев должны сами найти решение конфликта. Об этом сообщают американские издания.
«Трамп сказал Зеленскому и другим европейским лидерам после своего звонка Путину, что Россия и Украина должны будут найти решение конфликта самостоятельно», — говорится в статье газеты The New York Times. Материал был опубликован под названием «Новая позиция Трампа по ситуации на Украине: не моя проблема».
Как сообщало URA.RU ранее, США не вводит новые санкции против РФ, направляясь, в отличие от Евросоюза, в противоположном направлении. Соединенные штаты стремятся обойти Украину, развивая более широкие отношения с Россией. Тем самым Вашингтон вносит раскол внутри НАТО.