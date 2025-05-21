«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — передает РИА Новости слова собеседника. Собеседник агентства отметил, что до высшего командования ВСУ правдивые сведения о ситуации доходят с существенным опозданием, а реальные потери украинских формирований на этом направлении систематически занижаются.