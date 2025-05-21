Пожар на трансформаторной подстанции обесточил микрорайон во Владивостоке

Напоминаем, в январе 2024 года мощный пожар на электрической подстанции «Загородная» обесточит значительную часть Первомайского района, сильнее всего пострадал микрорайон бухты Тихой. На восстановление работы подстанции ушло несколько суток, многоквартирные дома были запитаны от генераторов, но оборудование, по словам местных жителей, было ветхим, подача электричества постоянно прекращалась, из-за перебоев в подаче коммунального ресурса в подъездах полопались батареи. С тех пор на подстанции было ещё несколько аварий, а жители Первомайского района и Владивостока периодически напоминают в социальных сетях неопределённому кругу должностных лиц, что после ледяного дождя 2020 года, уничтожившего часть линий электропередач и погрузившего часть города во тьму на неделю, дальневосточной столице обещали серьёзную модернизацию энергосистемы. Но прошло почти пять лет, а массовые отключения электричества в городе не утратили регулярности.