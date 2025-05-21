Психиатр Бухановская объяснила поведение девочки-убийцы из Бердянска

14-летнюю девочку из Бердянска, убившую первоклассницу, нужно проверить на сложные психические заболевания, которые дебютируют в подростковом возрасте. Об этом заявила aif.ru психиатр Ольга Бухановская.
«Эту девочку нужно отправить на судебно-психиатрическую экспертизу. У нее нужно искать одно из психических заболеваний, которые как раз начинаются в подростковом или юношеском возрасте», — отметила эксперт.
Бухановская подчеркнула, что психические болезни проявляются не только в том, что человек считает себя Наполеоном или считает, что у него чипы в голове, они могут проявляться в резком изменении поведения, мировоззрения, настроения, развитии патологических влечений, в том числе, к убийствам.
«Если девочка заболела и у нее эта тяга к этому человеку возникла, в этом и есть патология, которая меняет человека, его характер, его эмоциональность и появляются вот такие извращенные, странные увлечения», — добавила психиатр.
Ранее стало известно, что 14-летняя девочка из города Бердянск Запорожской области, сознавшаяся в убийстве 7-летней знакомой, назвала себя поклонницей серийного убийцы Александра Пичушкина, отбывающего пожизненное заключение.