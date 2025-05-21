Психиатр Бухановская объяснила поведение девочки-убийцы из Бердянска

Бухановская подчеркнула, что психические болезни проявляются не только в том, что человек считает себя Наполеоном или считает, что у него чипы в голове, они могут проявляться в резком изменении поведения, мировоззрения, настроения, развитии патологических влечений, в том числе, к убийствам.