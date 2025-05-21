Утопленного оленя нашли в Приморье там же, где утопленного тигра

В Приморье рыбаки сделали неожиданную находку: они наткнулись на тело утопленного оленя в море. Это происшествие произошло в районе бухты Емар, где недавно также было обнаружено мёртвое тело амурского тигра, выброшенное на берег. Об этом пишет Amur mash.
По одной из версий, хищник мог погнаться за оленем, что в конечном итоге привело к трагической гибели обоих животных.
Амурский тигр, также известный как уссурийский тигр, является одним из самых редких и величественных представителей семейства кошачьих. Этот вид занесён в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения из-за утраты естественной среды обитания и браконьерства. Амурские тигры обитают в основном на Дальнем Востоке России и в некоторых частях Китая, и их численность продолжает сокращаться.
Сохранение этого уникального хищника имеет важное значение для экосистемы региона и требует внимания со стороны общества и властей.