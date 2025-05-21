Утопленного оленя нашли в Приморье там же, где утопленного тигра

Амурский тигр, также известный как уссурийский тигр, является одним из самых редких и величественных представителей семейства кошачьих. Этот вид занесён в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения из-за утраты естественной среды обитания и браконьерства. Амурские тигры обитают в основном на Дальнем Востоке России и в некоторых частях Китая, и их численность продолжает сокращаться.