Крысы покусали девятерых красноярцев

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Агрессии со стороны этих грызунов подверглись пять взрослых и четыре ребенка. По три человека пострадали в Советском и Ленинском районах, два — в Свердловском и один — в Центральном.
Чаще всего крысы кусали людей за кисть руки, реже — за стопу.
Напомним, красноярцы не первый год жалуются на нашествие крыс в подъездах домов и около мусорок, в том числе возле крупных магазинов.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в адрес администрации города направлены предложения о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, касающиеся организации работы по борьбе с грызунами.
Эпидемиологи предупреждают, что крысы являются переносчиками ряда инфекционных заболеваний: лептоспироз, бешенство, столбняк, иерсиниоз, туляремия и других. Поэтому в случае укуса либо оцарапывания необходимо обратиться за медицинской помощью.