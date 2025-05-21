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«Они просто отвратительны»: В США зафиксировали нашествие сверчков-каннибалов

Массовое скопление мормонских сверчков зафиксировано в американском штате Юта. Как сообщает телеканал FOX 13 News, насекомые замечены на трассах вблизи города Филмор, расположенного в центральной части региона. Отмечается, что передвижение по дорогам осложнено — многочисленные тела раздавленных особей делают покрытие опасным для автомобилей.

Мормонские сверчки. Видео © X / Chris Maathuis.

Сверчки этого вида известны тем, что в условиях нехватки пищи поедают друг друга. Они не летают, но перемещаются в плотных группах, уничтожая на пути растительность и иногда мелких животных. Их массовое нашествие опасно для сельского хозяйства и дорожного движения — насекомые повреждают посевы и делают трассы скользкими. Например, в 2024 году на одной из автомагистралей это привело к серьёзным травмам у водителей трёх фур.

«Они просто отвратительны, и я не хочу, чтобы мои клиенты имели с ними дело. В прошлом году я провёл опрыскивание, и да, они вернулись, и чтобы отпугнуть их как можно больше, я пригласил компанию, которая проведёт опрыскивание», — пожаловался местный домовладелец и бизнесмен Джед Кристенсен.

Ранее Life.ru писал, как защитить себя от комаров, чего они боятся и какие опасности они в себе несут. Например, чтобы избавиться от насекомых на ночь, можно сделать следующее: принять душ и надеть чистые носки, чтобы уменьшить запах пота. Комары также не любят духи с яркими ароматами. Больше полезных советов — в материале Life.ru.