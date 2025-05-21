«Они просто отвратительны»: В США зафиксировали нашествие сверчков-каннибалов

Сверчки этого вида известны тем, что в условиях нехватки пищи поедают друг друга. Они не летают, но перемещаются в плотных группах, уничтожая на пути растительность и иногда мелких животных. Их массовое нашествие опасно для сельского хозяйства и дорожного движения — насекомые повреждают посевы и делают трассы скользкими. Например, в 2024 году на одной из автомагистралей это привело к серьёзным травмам у водителей трёх фур.