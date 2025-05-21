В Красноярске таксиста осудили за наркотики

Напомним, в марте 2024 года на улице Шахтеров сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тойота Камри» под управлением 35-летнего красноярца. Он заметно нервничал, визуально у него имелись признаки алкогольного опьянения. Но от прохождения освидетельствования мужчина отказался.
При осмотре салона машины полицейские обнаружили на заднем сиденье под подлокотником полимерный сверток серого цвета с синтетическим наркотиком общей массой 102 грамма.
Таксист пояснил, что он приобрел запрещенное вещество через интернет для дальнейшей реализации.
Также выяснилось, что в начале года он уже задерживался за вождение в нетрезвом виде, за что суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1,5 года. Но это не помешало ему снова сесть за руль и совершить новые преступления.
Отбывать срок за повторное грубое нарушение ПДД и покушение на незаконный сбыт наркотиков красноярец будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему еще два года нельзя будет управлять транспортными средствами.