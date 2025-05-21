В Красноярске таксиста осудили за наркотики

Также выяснилось, что в начале года он уже задерживался за вождение в нетрезвом виде, за что суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1,5 года. Но это не помешало ему снова сесть за руль и совершить новые преступления.