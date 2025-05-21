На начальника тыла МВД Бурятии возбудили уголовное дело

По инициативе подозреваемого подрядная организация привлекла к облицовочным работам предпринимателя, в распоряжении которого находились рабочие — иностранные граждане, не имеющие права на пребывание и трудовую деятельность на территории России. «Достоверно зная об этом, подозреваемый пообещал предпринимателю свое покровительство и стал укрывать факт нарушения иностранцами миграционного законодательства», — отметили в ведомстве.