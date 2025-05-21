В Приморье школьники избили одноклассника после придирок учительницы — педагог не стала разнимать драку

Одноклассники поддержали настрой учительницы и напали на ребёнка толпой, избив его. Инцидент произошёл в учебном кабинете и попал на камеру видеонаблюдения, запись распространяют в социальных сетях. Учительница наблюдала за групповым избиением мальчика, но вмешиваться не стала (её бездействие также попало на камеру). Закончив издевательства, дети столпились вокруг педагога, демонстрируя однокласснику, что теперь он в классе изгой. Затем дети якобы избили мальчика ещё раз, уже после уроков на пришкольной территории, и это снова происходило на глазах педагога при её невмешательстве в противоправную ситуацию.