В Приморье школьники избили одноклассника после придирок учительницы — педагог не стала разнимать драку

По словам законного представителя ребёнка, на протяжении нескольких дней учительница демонстрировала неприязнь к мальчику: систематически занижала оценки, высказывала необоснованные замечания в резкой форме. После очередных претензий мальчик позвонил из класса родителям, за что получил от педагога выговор в присутствии остальных детей.
Одноклассники поддержали настрой учительницы и напали на ребёнка толпой, избив его. Инцидент произошёл в учебном кабинете и попал на камеру видеонаблюдения, запись распространяют в социальных сетях. Учительница наблюдала за групповым избиением мальчика, но вмешиваться не стала (её бездействие также попало на камеру). Закончив издевательства, дети столпились вокруг педагога, демонстрируя однокласснику, что теперь он в классе изгой. Затем дети якобы избили мальчика ещё раз, уже после уроков на пришкольной территории, и это снова происходило на глазах педагога при её невмешательстве в противоправную ситуацию.
Семья мальчика, подвергшегося травле, утверждает, что требовала у учительницы объяснений, но женщина якобы заявила, что она к детскому конфликту отношения не имеет, ученики начали травлю сами.
Инцидент произошёл ещё 24 апреля 2025 года. Прокуратура отработала информацию о том, что учительница «ненадлежащим образом обращалась с учеником, что привело к негативной реакции сверстников в отношении этого ребёнка», а педагог мер к прекращению конфликта и защите мальчика не предприняла. Последовала и служебная проверка, по результатам которой учительницу уволили.
Представление по факту вопиющей ситуации получил глава Артёмовского городского округа, а с детьми, участвовавшими в конфликте, провели некую «профилактическую работу». Прокуратура даст всестороннюю оценку всех обстоятельств произошедшего.
Напоминаем, Госдума сейчас рассматривает законопроект о профилактике травли в образовательных организациях. Ответственность за причинение страданий детям-изгоям будут нести не только сами хулиганы и их родители, но и школьное руководство. Изначально хулиганам дадут шанс исправиться за счёт различной общественно-полезной деятельности, работы с психологом