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Номер вызова скорой помощи временно перестал работать в Челябинске

Причиной стал пожар на подстанции.

Источник: АиФ

У челябинцев накануне вечером, 20 мая, возникли проблемы с вызовом скорой. Номер 103 был временно недоступен. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, причиной проблемы стала «краткосрочная нештатная ситуация на подстанции скорой медицинской помощи».

По информации ведомства, дежурные службы оперативно приступили к восстановлению связи.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, вечером 20 мая на подстанции скорой медицинской помощи на проспекте Победы произошёл пожар. В тушении участвовали 11 человек и четыре единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

В Минздраве также рассказали, куда горожанам обращаться за экстренной помощью в таких случаях. Использовать можно номер 112. Кроме того, работают дополнительные телефоны подстанций скорой медпомощи в разных районах областного центра.

Курчатовский район: 8 (351)794−65−33;

Центральный район: 8 (351)263−06−83;

Металлургический район: 8 (351)722−54−11;

Советский район: 8 (351)262−74−29;

Тракторозаводский район: 8 (351)772−86−83;

Ленинский район: 8 (351)256−29−56;

мкр. Новосинеглазово: 8 (351)282−27−21.

Обновлено в 8:11. По данным регионального Минздрава, в настоящее время работа автоматизированной телефонной станции службы СМП в Челябинске полностью восстановлена. Приём вызовов на номер 103 осуществляется в штатном режиме.