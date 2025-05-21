Номер вызова скорой помощи временно перестал работать в Челябинске

У челябинцев накануне вечером, 20 мая, возникли проблемы с вызовом скорой. Номер 103 был временно недоступен. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, причиной проблемы стала «краткосрочная нештатная ситуация на подстанции скорой медицинской помощи».
По информации ведомства, дежурные службы оперативно приступили к восстановлению связи.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, вечером 20 мая на подстанции скорой медицинской помощи на проспекте Победы произошёл пожар. В тушении участвовали 11 человек и четыре единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.
В Минздраве также рассказали, куда горожанам обращаться за экстренной помощью в таких случаях. Использовать можно номер 112. Кроме того, работают дополнительные телефоны подстанций скорой медпомощи в разных районах областного центра.
Курчатовский район: 8 (351)794−65−33;
Центральный район: 8 (351)263−06−83;
Металлургический район: 8 (351)722−54−11;
Советский район: 8 (351)262−74−29;
Тракторозаводский район: 8 (351)772−86−83;
Ленинский район: 8 (351)256−29−56;
мкр. Новосинеглазово: 8 (351)282−27−21.
Обновлено в 8:11. По данным регионального Минздрава, в настоящее время работа автоматизированной телефонной станции службы СМП в Челябинске полностью восстановлена. Приём вызовов на номер 103 осуществляется в штатном режиме.