Номер вызова скорой помощи временно перестал работать в Челябинске

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, вечером 20 мая на подстанции скорой медицинской помощи на проспекте Победы произошёл пожар. В тушении участвовали 11 человек и четыре единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.