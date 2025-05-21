Украину предупредили об угрозе войны с европейским государством

Риттер также добавил, что в случае политической неопределенности на Украине регион компактного проживания венгров может попытаться выйти из состава страны и провести референдум о присоединении к Венгрии. «Кроме того, если вдруг начнется период политической неопределенности на Украине, я уже вижу, что этот регион попытается выйти из состава страны и провести референдум о присоединении к Венгрии, они в свою очередь очень бы хотели получить эту территорию», — подытожил Риттер.