Росавиация: Аэропорт Калуги возобновил работу

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуга (Грабцево). Об этом в среду, 21 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— В аэропорту Калуга (Грабцево) в 05:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
О введении ограничений стало известно накануне, 20 мая. Воздушная гавань временно перестала принимать и не отправлять рейсы.
Позже Росавиация также сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Ярославля (Туношна) и Костромы (Сокеркино) для обеспечения безопасности гражданских полетов.