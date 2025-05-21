Обманутая пенсионерка из Иркутска стала пособницей мошенников

Как установили полицейские, на домашний телефон 81-летней женщины несколько дней назад поступил звонок якобы от мастера телефонной связи. Под предлогом ремонта аппаратуры он узнал персональные данные будущей жертвы. Затем с ней связался лжесотрудник военной прокуратуры и рассказал о мошенниках, заполучивших доступ к ее банковским счетам. Для сохранности денег он предложил перевести деньги в «налоговый орган» для декларирования. Женщина перечислила на указанные счета 630 тысяч рублей.