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Обманутая пенсионерка из Иркутска стала пособницей мошенников

Женщина не только перевела аферистам свои деньги, но и забрала средства у двух маломобильных жертв.

Источник: ГУ МВД

Доверчивая пенсионерка из Иркутска перевела деньги телефонным мошенникам, после чего стала «оказывать помощь» лжеправоохранителям, забрав деньги двух других маломобильных жертв мошенничества. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

«Меня, грубо говоря, подставили. Сделали соучастницей», — пояснила женщина в отделе полиции. Иркутянка подробно рассказала о случившемся и призвала других пожилых граждан остерегаться звонков от различных должностных лиц.

Как установили полицейские, на домашний телефон 81-летней женщины несколько дней назад поступил звонок якобы от мастера телефонной связи. Под предлогом ремонта аппаратуры он узнал персональные данные будущей жертвы. Затем с ней связался лжесотрудник военной прокуратуры и рассказал о мошенниках, заполучивших доступ к ее банковским счетам. Для сохранности денег он предложил перевести деньги в «налоговый орган» для декларирования. Женщина перечислила на указанные счета 630 тысяч рублей.

На этом обман не закончился. Аферисты попросили пожилую сибирячку помочь в «сохранении» денежных средств других пенсионеров — забирать деньги у лиц преклонного возраста и передавать курьерам.

Таким образом, жертва обмана взяла у 85-летней жительницы микрорайона Синюшина гора в Иркутске 250 тысяч рублей, а у 89-летней ангарчанки — 1 млн рублей.

Напомним, что жительнице Баяндаевского района вернут с процентами деньги, которых она лишилась в результате мошеннической схемы. Добиться взыскания средств удалось благодаря сотрудникам прокуратуры. С соответствующим требованием надзорный орган обратился в суд. Ранее пожилая женщина под предлогом инвестирования перевела деньги на счета неизвестных лиц, поверив звонившим ей преступникам.