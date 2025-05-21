В Раде признали, что Путин всех переиграл

«Путин опять всех переиграл. Европейцы утерлись своим ультиматумом, Зеленский — санкциями. Трамп констатировал, что перемирие возможно только после переговоров. А это самая неудобная позиция для глобалистов и Зеленского, потому что — ну, а какие могут быть компромиссы со стороны России, если у них успехи на фронте?» — заявил Дубинский. Свое мнение он выразил в личном telegram-канале.