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Марочко: ВС РФ взяли под контроль два км дороги у харьковского Красного Первого

Российские военные взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее населенного пункта Красное Первое и продвинулись на 400 метров в районе Фиголевки Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ продвинулись у Красного Первого, заявил Марочко.

Российские военные взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее населенного пункта Красное Первое и продвинулись на 400 метров в районе Фиголевки Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе продвижения наших войск передовые подразделения взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее Красного Первого. В районе Фиголевки удалось продвинуться на 400 метров северо-западнее от населенного пункта», — сообщил Марочко. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил России также заняли новые рубежи. ВС РФ продвинулись в районах населенных пунктов Двуречная и Дорошовка.

Российские войска ранее смогли оттеснить украинские подразделения с позиций в лесу вблизи населенного пункта Колесниковка. По информации военного эксперта Андрея Марочко, военнослужащие также провели зачистку участка железнодорожной линии протяженностью 500 метров в данном районе.