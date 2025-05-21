Одиннадцать беспилотников уничтожено за ночь в Орловской области

ВСУ атаковали Орловскую область десятком БПЛА.
В Орловской области в ночь на 21 мая было уничтожено 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По словам главы области, противник продолжает совершать провокации, однако силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку.
«Противник продолжает провокации — ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА», — заявил Клычков. Об атаке ВСУ он сообщил в своем официальном telegram-канале.
Согласно предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. На месте инцидента работают оперативные службы, проводя необходимые проверки.
Ранее в аэропорту Калуги были введены ограничения на выполнение взлетов и посадок воздушных судов. Помимо этого, работа аэропортов в Ярославле и Костроме была временно остановлена, передает RT.