Одиннадцать беспилотников уничтожено за ночь в Орловской области

В Орловской области в ночь на 21 мая было уничтожено 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По словам главы области, противник продолжает совершать провокации, однако силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку.