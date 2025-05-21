Пенсионерка из Железногорска, упавшая лицом на ограждение, засудила управляющую компанию

Управляющую компанию суд обязал выплатить 150 тысяч рублей жительнице дома на улице 60 лет ВЛКСМ в Железногорске — за то, что она полтора года назад споткнулась об установленную возле крыльца противопарковочную полусферу и ударилась о другую такую же.
Как сообщает краевая прокуратура, в феврале 2024 года 71-летняя женщина, выходя из дома, не увидела хаотично установленные на земле ограждения для транспортных средств, споткнулась и упала. В результате она сильно травмировалась.
«Я разбила лицо, ушибла грудь и колено, повредила несколько зубов. Долго лечилась. Считаю, что УК не обеспечила безопасность содержания придомовой территории», — говорит пострадавшая.
Прокуратура, куда обратилась женщина за защитой своих прав, внесла представление в УК и потребовала устранить нарушения. После этого проведено общее собрание жильцов и упорядочено размещение полусфер у подъездов. За причиненный материальный и моральный ущерб организация добровольно компенсировала женщине 150 тысяч рублей.
В прошлом месяце, напомним, многодетная семья из Красноярска добилась справедливости, получив 225 тысяч рублей компенсации за постоянный шум от элеваторного узла, расположенного в подвале их дома.