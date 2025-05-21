Пенсионерка из Железногорска, упавшая лицом на ограждение, засудила управляющую компанию

Управляющую компанию суд обязал выплатить 150 тысяч рублей жительнице дома на улице 60 лет ВЛКСМ в Железногорске — за то, что она полтора года назад споткнулась об установленную возле крыльца противопарковочную полусферу и ударилась о другую такую же.