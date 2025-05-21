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В Самарской области на пожаре в МКД погиб пенсионер, 30 человек эвакуировано

Вечером 20 мая, в 22 часа 31 минуту, диспетчер пожарной части получил тревожный сигнал о возгорании в одном из многоквартирных домов на ул.

Вечером 20 мая, в 22 часа 31 минуту, диспетчер пожарной части получил тревожный сигнал о возгорании в одном из многоквартирных домов на ул. Маяковская в городе Кинель.

Немедленно на место происшествия отправились подразделения пожарно-спасательных частей № 14 и № 82 отряда № 34 Государственной противопожарной службы Самарской области.

Прибыв на место ЧП, спасатели оперативно оценили ситуацию: огонь охватил помещение площадью четыре квадратных метра.

Для спасения жильцов была проведена экстренная эвакуация, благодаря которой удалось вывести 30 человек. Пожарные задействовали одно водораспылительное устройство типа «Б» и сформировали два звена газодымозащитников.

Огонь удалось локализовать уже спустя 11 минут после прибытия первых расчетов — ровно в 22:42. Полностью ликвидировано открытое горение было в 22:51.

Увы, несмотря на оперативные действия пожарных, происшествие завершилось трагически: обнаружено тело погибшего гражданина, родившегося в 1946 году.

Для ликвидации возгорания привлекались три единицы специализированной техники и двенадцать профессиональных огнеборцев.

Причины возникновения пожара пока остаются неизвестными и устанавливаются компетентными органами.

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