Губернатор Клычков: Над Орловской областью сбиты 11 вражеских БПЛА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом.
— Противник продолжает провокации — ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА… Благодарим наших защитников за неустанную работу по охране региона, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет. На местах происшествия проводятся оперативные проверки.
Помимо этого, накануне жители Тульской области сообщили о громких звуках взрывов в небе. По данным СМИ, особенно хорошо их слышно в городе Алексин. Предположительно, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников.