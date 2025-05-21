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Полиция Перми объявила в розыск мужчину, подозреваемого в краже телефонов

После его прихода в гости пропало имущество.

Источник: ГУ МВД

Управление МВД РФ по Перми ищет мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов.

Фотографии разыскиваемого гражданина опубликованы в официальном паблике городского МВД в сети «ВКонтакте».

«Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в краже телефонов. В мае текущего года в отделе полиции Ленинского района обратился местный житель с заявлением о том, что на ул. Куйбышева у него в гостях находился малознакомый гражданин. Когда гость ушел, заявитель обнаружил отсутствие мобильных телефонов», — рассказали в МВД.

Ущерб после визита гостя составил 23 тыс. руб. В данный момент полиция продолжает оперативные мероприятия по розыску Игоря Бахметьева, 1978 года рождения.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (342) 218−88−02, 8 922−367−46−60 или 02 (с мобильного — 102). Анонимность гарантируется.