Полиция Перми объявила в розыск мужчину, подозреваемого в краже телефонов

Управление МВД РФ по Перми ищет мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов.
Фотографии разыскиваемого гражданина опубликованы в официальном паблике городского МВД в сети «ВКонтакте».
«Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в краже телефонов. В мае текущего года в отделе полиции Ленинского района обратился местный житель с заявлением о том, что на ул. Куйбышева у него в гостях находился малознакомый гражданин. Когда гость ушел, заявитель обнаружил отсутствие мобильных телефонов», — рассказали в МВД.
Ущерб после визита гостя составил 23 тыс. руб. В данный момент полиция продолжает оперативные мероприятия по розыску Игоря Бахметьева, 1978 года рождения.
Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: