Полиция Перми объявила в розыск мужчину, подозреваемого в краже телефонов

«Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в краже телефонов. В мае текущего года в отделе полиции Ленинского района обратился местный житель с заявлением о том, что на ул. Куйбышева у него в гостях находился малознакомый гражданин. Когда гость ушел, заявитель обнаружил отсутствие мобильных телефонов», — рассказали в МВД.