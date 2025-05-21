В Армении перепутали Лаврова с главой Минобороны Ирана и устроили ему протест

В Армении протестующие перепутали делегацию Лаврова и протестовали против Насирзаде.
В Армении активисты антироссийской партии «За республику» по ошибке устроили акцию протеста против кортежа главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде, приняв его за делегацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщают журналисты. Инцидент произошел у аэропорта Звартноц, где протестующие ожидали прибытия российской делегации, однако в этот момент в столицу страны прибыл министр обороны Ирана.
«Лаврова встретили протестом в Ереване», — говорится в подписи к видео, опубликованном порталом 1in.am. Активисты держали провокационные плакаты с антироссийскими лозунгами, когда мимо них проезжал кортеж главы Минобороны Ирана.
В ряде СМИ ранее сообщалось, что группа армянских активистов разместила оскорбительные плакаты, направленные против президента Российской Федерации, возле здания российского посольства в Ереване, а также на Киевском мосту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что оскорбления активистов проплачены, «возможно, сотрудниками американского посольства».
Ранее Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом. Планируется, что глава МИД РФ проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном, передает RT.