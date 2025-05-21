В Армении перепутали Лаврова с главой Минобороны Ирана и устроили ему протест

В Армении активисты антироссийской партии «За республику» по ошибке устроили акцию протеста против кортежа главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде, приняв его за делегацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщают журналисты. Инцидент произошел у аэропорта Звартноц, где протестующие ожидали прибытия российской делегации, однако в этот момент в столицу страны прибыл министр обороны Ирана.