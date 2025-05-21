Около 190 скотокрадов задержали с начала года в Казахстане

Вместе с тем указывается, что в Павлодарской области полицией задержана преступная группа, состоящая также из трех человек, которые с декабря 2023 года по настоящее время совершили хищение лошадей на территории Экибастузского района. По данным, подозреваемый работал табунщиком ТОО, откуда в течение двух лет украл более 70 голов.