Около 190 скотокрадов задержали с начала года в Казахстане

«В результате принимаемых мер удалось добиться снижения преступлений указанной категории за последние пять лет на 64%. С начала года задержано 188 скотокрадов, пресечена деятельность 41 преступной группы. Возвращено законным владельцам 1134 головы похищенного скота», — сказано в сообщении.
Сообщается, что сотрудниками криминальной полиции в Алматинской области задержана преступная группа из трех скотокрадов, совершавшая кражи КРС, пасущихся в степях региона. Отмечается, что на сегодня стражам порядка удалось доказать причастность группы к хищению более 30 голов коров, принадлежащих местным жителям.
«Как установлено, один из задержанных являлся водителем грузовой автомашины Volkswagen. Подозреваемые каждые два-три дня совершали хищение, после забивали скот и увозили в город Алматы для реализации на рынках», — сказано в сообщении.
Вместе с тем указывается, что в Павлодарской области полицией задержана преступная группа, состоящая также из трех человек, которые с декабря 2023 года по настоящее время совершили хищение лошадей на территории Экибастузского района. По данным, подозреваемый работал табунщиком ТОО, откуда в течение двух лет украл более 70 голов.