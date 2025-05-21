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В Хабаровске мужчина получил 14 лет колонии за оправдание терроризма

С 2021 по 2023 годы мужчина, находясь в Хабаровске, поддерживал идеи запрещенной в России террористической организации.

Источник: AP 2024

Он также переводил деньги для финансирования этой организации и пропагандировал ее идеи в публичном пространстве.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, первые четыре года он будет отбывать в тюрьме.