В Хабаровске мужчина получил 14 лет колонии за оправдание терроризма

Он также переводил деньги для финансирования этой организации и пропагандировал ее идеи в публичном пространстве.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, первые четыре года он будет отбывать в тюрьме.