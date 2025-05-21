Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России была отражена воздушная атака и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом губернатор сообщил в среду, 21 мая, в своем Telegram-канале.