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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России была отражена воздушная атака и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом губернатор сообщил в среду, 21 мая, в своем Telegram-канале.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России была отражена воздушная атака и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом губернатор сообщил в среду, 21 мая, в своем Telegram-канале.

— Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, — говорится в сообщении.

Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Миляев призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности, так как опасность атаки БПЛА сохраняется.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом.