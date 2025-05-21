В Тайшетском районе двое мужчин устроили ландшафтные пожары

В Тайшетском районе двое местных жителей устроили пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС по Иркутской области, 18 мая в Бирюсинске на улице Шушкевича загорелся сухостой. 59-летний мужчина, который пытался затушить огонь, признался, что сам кинул окурок на обочину. От этого трава вспыхнула. На следующий день в этом же районе пожар повторился.