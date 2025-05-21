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В Тайшетском районе двое мужчин устроили ландшафтные пожары

Один бросил на землю окурок, а другой поджигал мусор.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе двое местных жителей устроили пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС по Иркутской области, 18 мая в Бирюсинске на улице Шушкевича загорелся сухостой. 59-летний мужчина, который пытался затушить огонь, признался, что сам кинул окурок на обочину. От этого трава вспыхнула. На следующий день в этом же районе пожар повторился.

— В 50 метрах от жилых домов 32-летний мужчина сжигал собранные им кучи мусора и травы. Порывы ветра разнесли искры, которые воспламенили прошлогоднюю траву. Огонь быстро распространился. Справиться с ним не помог и запас воды. Площадь пожара, который в итоге потушили спасатели, составила полторы тысячи квадратных метров, — поделились в пресс-службе ведомства.

Теперь местным поджигателям грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области продлили особый противопожарный режим.