Силы ПВО уничтожили ночью 11 украинских БПЛА над Орловской областью

Над Орловской областью силами противовоздушной обороны был успешно отражён очередной авиаудар украинских вооружённых сил.
Согласно оперативным данным, опубликованным губернатором Андреем Клычковым в его официальном Telegram-канале, в ходе ночного дежурства расчётами ПВО перехвачено и уничтожено 11 вражеских беспилотников.
По предварительным сведениям региональных властей, инцидент не повлёк за собой разрушений инфраструктуры или человеческих жертв. В настоящее время на территориях, где были зафиксированы падения обломков воздушных целей, проводятся необходимые проверочные мероприятия силами экстренных служб.
Ранее в Белгородской области при сбросе ВСУ взрывчатки с беспилотника пострадали две женщины.