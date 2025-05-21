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Силы ПВО уничтожили ночью 11 украинских БПЛА над Орловской областью

По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Над Орловской областью силами противовоздушной обороны был успешно отражён очередной авиаудар украинских вооружённых сил.

Согласно оперативным данным, опубликованным губернатором Андреем Клычковым в его официальном Telegram-канале, в ходе ночного дежурства расчётами ПВО перехвачено и уничтожено 11 вражеских беспилотников.

По предварительным сведениям региональных властей, инцидент не повлёк за собой разрушений инфраструктуры или человеческих жертв. В настоящее время на территориях, где были зафиксированы падения обломков воздушных целей, проводятся необходимые проверочные мероприятия силами экстренных служб.

Ранее в Белгородской области при сбросе ВСУ взрывчатки с беспилотника пострадали две женщины.