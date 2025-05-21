Силы ПВО уничтожили ночью 11 украинских БПЛА над Орловской областью

По предварительным сведениям региональных властей, инцидент не повлёк за собой разрушений инфраструктуры или человеческих жертв. В настоящее время на территориях, где были зафиксированы падения обломков воздушных целей, проводятся необходимые проверочные мероприятия силами экстренных служб.