Reuters: беседа Путина и Трампа нанесла непоправимый вред Украине

«Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы на попытки склонить Дональда Трампа на свою сторону в [конфликте], все возвращается на круги своя», — пишет Reuters. Там уточняется, что в Киеве крайне обеспокоены словами Трампа о том, что роль США как посредника в конфликте будет ограниченной. Кроме того, по сведениям агентства, европейские политики шокированы отсутствием каких-либо ультиматумов со стороны Трампа в адрес Путина.