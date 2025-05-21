Верховный суд рассмотрит дело экс-главы волгоградского СУ СКР Музраева

Дело Музраева, который ранее был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, находится на пересмотре в кассационной инстанции. Он был признан виновным в организации покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова через поджог его дома. Также его сообщник, бизнесмен Владимир Зубков, был осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.