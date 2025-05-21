Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд рассмотрит дело экс-главы волгоградского СУ СКР Музраева

Судебное заседание по кассационной жалобе назначено на среду, 21 мая. Об этом говорится в картотеке на сайте ведомства.

Дело Музраева, который ранее был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, находится на пересмотре в кассационной инстанции. Он был признан виновным в организации покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова через поджог его дома. Также его сообщник, бизнесмен Владимир Зубков, был осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Жалоба была передана судье 27 марта 2025 года. Напомним, что во время своего последнего слова в суде Музраев утверждал о своей непричастности к преступлению, также не признавал свою вину и Зубков.