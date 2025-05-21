Балконная стенка рухнула в строящемся доме в Хабаровске

Прокуратура Кировского района г. Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети «Интернет» информации об обрушении балкона на строящемся объекте на предмет соблюдения ООО «Специализированный застройщик “Реал строй” требований градостроительного законодательства при строительстве многоквартирного дома по ул. Волочаевская, 186 г. Хабаровска с привлечением средств граждан.