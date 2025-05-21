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Балконная стенка рухнула в строящемся доме в Хабаровске

Прокуратура проводит проверку.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратурой Кировского района г. Хабаровска проводится проверка по факту обрушения балкона в ходе строительства МКД, сообщает ИА AmurMedia.

Прокуратура Кировского района г. Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети «Интернет» информации об обрушении балкона на строящемся объекте на предмет соблюдения ООО «Специализированный застройщик “Реал строй” требований градостроительного законодательства при строительстве многоквартирного дома по ул. Волочаевская, 186 г. Хабаровска с привлечением средств граждан.

Балконная стенка рухнула в строящемся доме в Хабаровске. Фото: Прокуратура Хабаровского края.

Балконная стенка рухнула в строящемся доме в Хабаровске. Фото: Прокуратура Хабаровского края.

Балконная стенка рухнула в строящемся доме в Хабаровске. Фото: Прокуратура Хабаровского края.

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Данный факт создает угрозу жизни и причинения вреда неопределенному кругу лиц в случае их передвижения рядом с участком строительства.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами подрядчика требований градостроительного законодательства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.