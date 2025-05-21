В Омской области вынесли приговор за хищение маткапитала на 12 млн рублей

Они признаны виновными по чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном и особо крупном размерах).
В суде установлено, что в сентябре 2019 г. один из осужденных — председатель правления кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ» из г. Челябинск создал организованную группу, в которую вошли региональный директор кооператива и риелтор.
Риелтор подыскивал граждан из числа владельцев сертификатов на материнский капитал, планирующих приобрести жилье. После чего склонял продавца и покупателя указать в договоре купли-продажи завышенную (на размер комиссии за риелторские услуги) цену объекта недвижимости, а также заключить договор целевого займа с КПК «БОГГАТ».
При этом полученные деньги он просил вернуть в кооператив, убеждая, что расчет по договору купли-продажи будет произведен после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ. В результате подобной циркуляции денежных средств между счетами КПК и заёмщиков создавалась видимость, что займы предоставлены.
В дальнейшем соучастники передавали держателю сертификата для предоставления в Пенсионный фонд РФ пакет документов с фиктивными договорами займа и купли-продажи с недостоверной стоимостью приобретенного жилья для перечисления денежных средств на погашение несуществующего долга перед кооперативом.
Таким образом, в период с апреля 2020 г. по март 2021 г. осужденные совершили 23 хищения средств материнского капитала. Размер причиненного ущерба превысил 12 млн рублей.
Суд назначил одному из соучастников наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, его сообщницам — 3 года лишения свободы условно с испытательными сроками 3 и 2 года соответственно.
Также по иску прокуратуры Омской области суд обязал осужденных возместить причиненный государству ущерб в полном объеме.