В Омской области вынесли приговор за хищение маткапитала на 12 млн рублей

При этом полученные деньги он просил вернуть в кооператив, убеждая, что расчет по договору купли-продажи будет произведен после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ. В результате подобной циркуляции денежных средств между счетами КПК и заёмщиков создавалась видимость, что займы предоставлены.