Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе два водителя погибли при лобовом ДТП

Водитель иномарки вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу Ларгус».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе на федеральной трассе «Сибирь» в ночной аварии погибли два водителя. Один из них выехал на полосу встречного движения. Как рассказали КП-Иркутск полицейские, мужчина двигался со стороны Шелехова и не справился с управлением.

— Водитель иномарки «Ниссан Пресия» столкнулся с отечественной легковушкой. Ей управлял 50-летний мужчина. В результате транспортные средства загорелись. Оба водителя умерли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Сейчас по аварии проходит проверка. С начала года на территории города и района произошло 11 ДТП, когда выезжали на встречную полосу. В результате три человека погибли, ещё 18 пострадали. За такое нарушение правил дорожного движения грозит штраф 7500 рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.