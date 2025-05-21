В Иркутском районе два водителя погибли при лобовом ДТП

Сейчас по аварии проходит проверка. С начала года на территории города и района произошло 11 ДТП, когда выезжали на встречную полосу. В результате три человека погибли, ещё 18 пострадали. За такое нарушение правил дорожного движения грозит штраф 7500 рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.