В Иркутском районе два водителя погибли при лобовом ДТП

В Иркутском районе на федеральной трассе «Сибирь» в ночной аварии погибли два водителя. Один из них выехал на полосу встречного движения. Как рассказали КП-Иркутск полицейские, мужчина двигался со стороны Шелехова и не справился с управлением.
— Водитель иномарки «Ниссан Пресия» столкнулся с отечественной легковушкой. Ей управлял 50-летний мужчина. В результате транспортные средства загорелись. Оба водителя умерли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Сейчас по аварии проходит проверка. С начала года на территории города и района произошло 11 ДТП, когда выезжали на встречную полосу. В результате три человека погибли, ещё 18 пострадали. За такое нарушение правил дорожного движения грозит штраф 7500 рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.