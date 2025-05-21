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Клычков: 37 вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. Об этом стало известно в среду, 21 мая.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. Об этом стало известно в среду, 21 мая.

Ранее сообщалось об уничтожении 11 БПЛА, однако, по уточненной информации, было сбито еще 26. Оперативные службы продолжают проверки.

— Наши силы ПВО работали до раннего утра — помимо этих 11, по уточненной информации были уничтожены еще 26 вражеских БПЛА. Итог 37 БПЛА за сутки, — говорится в сообщении.

Помимо этого, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силами ПВО Минобороны России была отражена воздушная атака и уничтожен БПЛА. Об этом губернатор сообщил в среду, 21 мая, в своем Telegram-канале.