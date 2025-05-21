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В Архангельской области загорелось три жилых дома. Видео

В селе Емецк Архангельской области произошел крупный пожар, охвативший сразу три жилых дома. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло на улице Горончаровского — там загорелись двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения, а также хозяйственные постройки.

В Архангельской области бушует пожар в жилом секторе, МЧС борется с возгоранием.

В селе Емецк Архангельской области произошел крупный пожар, охвативший сразу три жилых дома. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло на улице Горончаровского — там загорелись двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения, а также хозяйственные постройки.

«В Архангельской области МЧС России ликвидирует пожар в жилом секторе.», — сообщили в МЧС России в telegram-канале ведомства. По уточненным данным, в селе Емецк на улице Горончаровского горят двухэтажный многоквартирный дом, два частных дома и прилегающие постройки.

Площадь пожара уточняется. В МЧС России сообщили, что осуществляется увеличение численности привлеченных сил и техники. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.