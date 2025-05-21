В Архангельской области загорелось три жилых дома. Видео

В селе Емецк Архангельской области произошел крупный пожар, охвативший сразу три жилых дома. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло на улице Горончаровского — там загорелись двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения, а также хозяйственные постройки.