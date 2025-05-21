В Уфе возобновили уголовное дело по факту травмирования женщины на льду. Такое указание дал глава СК России Александр Бастрыкин после ее повторного обращения в электронную приемную следкома «В контакте». Пострадавшая сообщила, что до сих пор сотрудники обслуживающих организаций, не обеспечившие очистку тротуара от наледи и безопасность перемещения граждан, к ответственности не привлечены.