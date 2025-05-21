В Уфе возобновили уголовное дело по факту травмирования женщины на льду. Такое указание дал глава СК России Александр Бастрыкин после ее повторного обращения в электронную приемную следкома «В контакте». Пострадавшая сообщила, что до сих пор сотрудники обслуживающих организаций, не обеспечившие очистку тротуара от наледи и безопасность перемещения граждан, к ответственности не привлечены.
Напомним, уфимка поскользнулась на тротуаре в январе этого года и сломала позвоночник. Причиной травмы стал неочищенный ото льда асфальт. Женщине понадобилось длительное дорогостоящее лечение, однако в результате происшествия никто не наказан. СУ СК России по РБ возбуждал уголовное дело. Однако прокурор Советского района города Уфы Тимур Хакимов отменил постановление о возбуждении уголовного дела.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по РБ Ильясу Масаллимову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщили в пресс-службе следкома по РБ.