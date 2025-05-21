Минувшей ночью меньше работы у подразделений российской противовоздушной обороны не стало, так как массированной атаке подверглась Орловская область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.
В первой информации сообщалось об 11 сбитых беспилотниках. По информации губернатора, разрушений и пострадавших нет.
«Противник продолжает провокации — ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА», — гласили первичные данные.
Клычков отмечал, что к местам падения осколков выехали оперативные данные. Позже глава региона уточнил информацию по числу сбитых вражеских беспилотников. Всего за ночь ликвидировано было 26 БПЛА.
Ранее «МК» писал, что украинские националисты устроили массовый расстрел мирных жителей Новотроицкого в ДНР из-за их лояльности к России.