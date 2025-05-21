Один звонок перевернул жизнь сибирячки. Она лишилась всех накопления и стала курьером для мошенников

Поддавшись панике, пожилая женщина в точности выполнила инструкции аферистов. Она собрала все свои кровные 630 тысяч рублей и перевела их на указанные счета через банкомат. Мошенники уверяли, что деньги скоро вернутся — конечно, этого так и не произошло. Но самое страшное было впереди.