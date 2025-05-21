Один звонок перевернул жизнь сибирячки. Она лишилась всех накопления и стала курьером для мошенников

— Меня подставили! — рассказывает 81-летняя пенсионерка из Иркутской области в полицейском участке. Женщина не только отдала все свои сбережения мошенникам, но и, сама того не понимая, стала их сообщницей.
Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, все началось с невинного звонка. На домашний телефон пенсионерки позвонил якобы мастер связи, предупредивший о возможных сбоях из-за ремонта оборудования. На следующий день раздался новый звонок — на этот раз представившийся сотрудник «военной прокуратуры» сообщил шокирующую новость.
— Ваши персональные данные оказались у преступников! На ваше имя открыт банковский счет. Если дома хранятся наличные, их нужно срочно задекларировать!
Поддавшись панике, пожилая женщина в точности выполнила инструкции аферистов. Она собрала все свои кровные 630 тысяч рублей и перевела их на указанные счета через банкомат. Мошенники уверяли, что деньги скоро вернутся — конечно, этого так и не произошло. Но самое страшное было впереди.
— Меня попросили помочь другим пенсионерам, — вспоминает женщина.
Не подозревая обмана, она стала посредником в преступлениях: забирала деньги у доверчивых пожилых людей и передавала их курьерам мошенников. Так 85-летняя жительница микрорайона Синюшина Гора лишилась 250 тысяч, а 89-летняя женщина из Ангарска — одного миллиона рублей.