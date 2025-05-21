Киев недополучил обещанную помощь от Евросоюза

«Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее покрыть оставшуюся треть», — заявил Сибига, поблагодарив Каллас за поддержку. Об этом он написал в социальной сети X. Инициатива по поставкам боеприпасов Киеву была озвучена в конце марта, а глава дипломатии ЕС ранее выражала уверенность в том, что все обещанные артиллерийские снаряды будут поставлены до конца 2025 года.