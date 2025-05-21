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ФСБ: Житель Приамурья планировал диверсию на Транссибе по заданию из Киева

Житель Амурской области подозревается в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб. Об этом в среду, 21 мая, сообщает управление ФСБ по региону.

Житель Амурской области подозревается в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб. Об этом в среду, 21 мая, сообщает управление ФСБ по региону.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что амурчанин по заданию украинских спецслужб намеревался принять участие в боевых действиях против Вооруженных Сил России, а также совершить диверсионно-террористический акт на участке Транссибирской магистрали, — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. Кроме того, амурчанину инкриминируются преступления, предусмотренные частью 1 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 281, а также частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о подготовке к диверсии и участии в деятельности организации, признанной в России террористической.

Как уточнили в ФСБ, обвиняемый находится под стражей. В настоящее время по делу ведется следствие, передает РИА Новости.

Жителя Мурманска посадили на 13 лет в тюрьму по статье о госизмене. Гражданин 2000 года рождения сам связался с представителем Вооруженных сил Украины и захотел вступить в ряды украинской армии. До этого ФСБ уже выносила обвиняемому официальное предупреждение о недопустимости совершения действий, подпадающих под статью 275 УК РФ «Госизмена».