Вагоны в Хабаровске сошли с рельсов из-за дефектов шпал

Вагоны на станции Хабаровск-2 сошли с рельсов 14 апреля во время маневровых работ. Как показала прокурорская проверка, на это повлияли дефекты деревянных шпал и провисание рельсов. Шестая Хабаровская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», ответственная за их содержание, не контролировала состояние должным образом. Кроме того, эксплуатационное локомотивное депо Хабаровск-2 Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» допустило к работе маневровый локомотив с истекшим сроком техобслуживания.