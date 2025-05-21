Вагоны в Хабаровске сошли с рельсов из-за дефектов шпал

В Хабаровске транспортная прокуратура выяснила причины схода с рельсов девяти вагонов — инцидент произошел из-за дефектов шпал, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вагоны на станции Хабаровск-2 сошли с рельсов 14 апреля во время маневровых работ. Как показала прокурорская проверка, на это повлияли дефекты деревянных шпал и провисание рельсов. Шестая Хабаровская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», ответственная за их содержание, не контролировала состояние должным образом. Кроме того, эксплуатационное локомотивное депо Хабаровск-2 Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» допустило к работе маневровый локомотив с истекшим сроком техобслуживания.
— Руководителям предприятий и Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД» Хабаровская транспортная прокуратура внесла представления. Возбуждены два дела об административных правонарушениях в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ), — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
Напомним, ранее в Комсомольском районе горели два вагона поезда, в которых его работники организовали кухню.