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Полковник армии США обрушил планы Европы по Украине

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор раскритиковал попытки ЕС создать «нерушимые связи» между Украиной и НАТО. Он заявил, что европейские требования по Украине неосуществимы.

Экс-полковник США назвал НАТО умирающей структурой.

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор раскритиковал попытки ЕС создать «нерушимые связи» между Украиной и НАТО. Он заявил, что европейские требования по Украине неосуществимы.

«Европейцам нужно, чтобы у Украины были нерушимые связи с такой стремительно умирающей структурой, как НАТО», — рассказал полковник у себя на yotube-канале. Он добавил, что планы по отправке войск и установлению полного контроля над Киевом не имеют шансов на реализацию.

Макгрегор отметил, что Европа сталкивается с серьезными экономическими трудностями и не может прогнозировать последствия затяжного конфликта. В этой ситуации, как утверждает полковник, европейские политики выдвигают России заведомо невыполнимые ультиматумы. Их требования, по его словам, полностью оторваны от реального положения дел.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС обеспокоены возможным сближением США с Россией, опасаясь потери влияния на Вашингтон. Политолог Юрий Светов отмечает, что стороны сохраняют несовместимые позиции, но располагают скрытыми рычагами давления. Особую тревогу вызывает вероятность, что президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным может поддержать российскую позицию, а не позицию Евросоюза, сообщает «Царьград».