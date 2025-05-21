«Европейцам нужно, чтобы у Украины были нерушимые связи с такой стремительно умирающей структурой, как НАТО», — рассказал полковник у себя на yotube-канале. Он добавил, что планы по отправке войск и установлению полного контроля над Киевом не имеют шансов на реализацию.