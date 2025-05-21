В Омской области вынесен приговор за хищение маткапитала на 12 миллионов рублей

Кормиловский районный суд Омской области вынес приговор по делу о масштабном мошенничестве с использованием средств материнского капитала, в результате которого было похищено более 12 миллионов рублей. Трое злоумышленников признаны виновными за мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размерах.
Следствием установлено, что в 2019 году председатель правления челябинского кредитного потребительского кооператива (КПК) «БОГГАТ» организовал преступную группу, в которую вошли региональный директор этого же кооператива и риелтор.
Схема мошенничества была следующей: риелтор находил владельцев сертификатов на материнский капитал, планирующих приобрести жилье. Покупателю и продавцу предлагалось завысить стоимость недвижимости в договоре купли-продажи, а также заключить договор целевого займа с КПК «БОГГАТ». Полученные от займа деньги просили вернуть в кооператив, создавая видимость целевого использования средств.
Затем в Пенсионный фонд РФ предоставлялся фиктивный пакет документов с договорами займа и купли-продажи, содержащими завышенную стоимость недвижимости, для перечисления средств на погашение несуществующего долга перед кооперативом.
По данным суда, с апреля 2020 года по март 2021 года мошенники совершили 23 подобных хищения.
Организатору схемы суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. Его сообщницы получили условные сроки лишения свободы 3 и 2 года соответственно.
По иску прокуратуры Омской области, суд обязал осужденных возместить государству ущерб в полном объеме.