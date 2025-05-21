В Омской области вынесен приговор за хищение маткапитала на 12 миллионов рублей

Кормиловский районный суд Омской области вынес приговор по делу о масштабном мошенничестве с использованием средств материнского капитала, в результате которого было похищено более 12 миллионов рублей. Трое злоумышленников признаны виновными за мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размерах.