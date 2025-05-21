Минобороны: ПВО за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— 41 БПЛА — над территорией Брянской области, 37 БПЛА — над территорией Орловской области, 31 БПЛА — над территорией Курской области, — уточнили в оборонном ведомстве.
Еще шесть украинских беспилотников были уничтожены над территорией Московского региона, пять дронов — над территорией Владимирской области. Еще три беспилотника ПВО сбила над территорией Рязанской области.
Также по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал Минобороны.
20 мая в ведомстве сообщили, что ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома и цех по производству беспилотников Вооруженных сил Украины. Также российские бойцы ударили по пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.
В тот же день солдаты ВС РФ показали ров, расположенный в районе приграничной лесополосы возле села Теткино в Курской области, который был завален телами уничтоженных украинских военнослужащих.