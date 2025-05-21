Айтишники тоже плачут — в Самаре программисту недоплатили 220 тыс. рублей

Ленинским межрайонным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начато расследование уголовного дела против директора фирмы, предоставляющей услуги в сфере компьютерных технологий.
Руководителя подозревают в нарушении законодательства, предусмотренном статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ, связанной с полной задержкой зарплаты сотрудникам на срок более двух месяцев.
Согласно материалам предварительного расследования, обвиняемый руководитель в течение января-февраля 2025 года систематически уклонялся от выплаты вознаграждения одному из сотрудников предприятия на общую сумму свыше 220 тыс. руб., включая предусмотренные законом компенсации.
Сейчас правоохранительными органами осуществляется комплекс мероприятий, направленных на детальное выяснение всех деталей произошедшего инцидента.
Также принимаются необходимые процессуальные меры для защиты прав пострадавшего сотрудника и принудительного возврата положенных ему финансовых средств.
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