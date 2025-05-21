Ресторатор вместе с подругой разрубили мужчину на части и сварили в котелке

Издание Daily Mirror сообщило, что во Франции будут судить ресторатора, который вместе со своей подругой попытался ограбить дом, а после этого убил хозяина жилища и сварил его останки в котелке.
Как уточняет издание, на скамье подсудимых оказались 69-летний Филипп Шнайдер и 43-летняя Натали Кабубасси. По версии следствия, они в 2023 году попытались ограбить дом соседа, расположенный в лесной местности.
После ограбления Шнайдер и Кабубасси разрубили мужчину на куски и сварили часть его останков в котелке. Остальные останки они сожгли и разбросали по всей Франции.
В ходе судебных заседаний Шнайдер, который ранее был владельцем пиццерии в коммунне Сен-Сернен-сюр-Ранс, полностью признал свою вину.
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