В Башкирии 54 человека смертельно отравились алкоголем

В первом квартале 2025 года в 30 районах Башкирии зафиксированы случаи гибели людей от алкогольных отравлений. За отчетный период некачественный спирт унес жизни 54 человек, что на 8,5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.