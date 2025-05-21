В Башкирии 54 человека смертельно отравились алкоголем

В первом квартале 2025 года в 30 районах Башкирии зафиксированы случаи гибели людей от алкогольных отравлений. За отчетный период некачественный спирт унес жизни 54 человек, что на 8,5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Наибольшее количество смертельных случаев от интоксикации алкоголем зарегистрировано в столице республики — три факта. Такое же число летальных исходов отмечено в Кумертау, Стерлитамаке, Буздякском и Иглинском районах. По два случая зафиксировано в Учалах, Гафурийском, Мелеузовском, Татышлинском, Уфимском и Чишминском районах.
Единичные случаи алкогольных отравлений со смертельным исходом произошли в Благовещенске, Мелеузе и Нефтекамске, а также Аургазинском, Белебеевском, Благоварском, Благовещенском, Бурзянском, Дюртюлинском, Илишевском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, в список также вошли Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский и Шаранский районы.
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