Жителя Амурской области задержали за подготовку теракта в Сибири. Видео

В Амурской области задержали мужчину, который планировал теракт на Транссибирской магистрали.
Житель Амурской области был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в подготовке террористического акта на Транссибирской железнодорожной магистрали. По данным ведомства, мужчина также планировал участие в боевых действиях против России.
«Пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к совершению государственной измены в форме оказания иной помощи Украине, деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщила представитель УФСБ России по Амурской области Анастасия Яблокова. Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Правоохранительные органы продолжают документирование эпизодов его преступной деятельности.
Задержанный готовился принять участие в боевых действиях против РФ и совершить теракт на участке Транссибирской магистрали, заявили в региональном управлении ФСБ. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по статьям за подготовку диверсии и участие в террористической организации.