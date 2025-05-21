Жителя Амурской области задержали за подготовку теракта в Сибири. Видео

Задержанный готовился принять участие в боевых действиях против РФ и совершить теракт на участке Транссибирской магистрали, заявили в региональном управлении ФСБ. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по статьям за подготовку диверсии и участие в террористической организации.